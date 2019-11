Suécia assegura vaga na Eurocopa com triunfo sobre Romênia

Com uma rodada de antecedência, o Grupo F das Eliminatórias para a Eurocopa já tem os seus dois classificados para a próxima edição do torneio continental. Após a Espanha obter a sua vaga em outubro, a Suécia assegurou a sua presença no torneio ao derrotar a Romênia por 2 a 0, nesta sexta-feira (15), em Bucareste.

O confronto era decisivo, pois as seleções estavam separadas por apenas um ponto na classificação. Mas agora os suecos garantiram a segunda posição, pois estão com 18, quatro a mais do que os romenos, que agora só miram a repescagem.

Para isso, definiu a sua vitória ainda no primeiro tempo, com os gols marcados por Marcus Berg, aos 18, e Robin Quaison, aos 34 minutos. Será a sétima participação da Suécia na Eurocopa, sendo a sexta consecutiva.

A Espanha, por sua vez, entrou em campo já classificada para a Eurocopa, mas nem por isso tirou o pé. Em Cádiz, no estádio Ramón de Carranza, massacrou a seleção de Malta por 7 a 0, com cinco gols marcados no segundo tempo. Assim, chegou aos 23 pontos, na primeira posição, contra os apenas três dos lanternas da chave.

Na primeira etapa, Morata, aos 23, e Santi Cazorla, aos 41 minutos, abriram vantagem para a Espanha. Já no segundo tempo, os gols foram marcados por Pau Torres, aos 17, Pablo Sarabia, aos 18, Daniel Olmo, aos 24, Gerard Moreno, aos 26, e Navas, aos 40 minutos do segundo tempo.

No outro jogo do dia pelo Grupo F, a Noruega (quarta colocada, com 14 pontos e que disputará a repescagem), goleou Ilhas Faroe (quinta, com três) por 4 a 0, com dois gols de Alexander Sorloth - Iver Fossum e Tore Reginiussen também marcaram.