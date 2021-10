'Sugar Mommy' paga mesada de R$ 81 mil para se relacionar com homens mais novos

O termo "sugar daddy" já é comum entre os jovens do mundo digital. Ele se refere a homens idosos ou de meia idade que pagam mesadas ou "mimos" para se relacionar com pessoas de menor idade - sexualmente e afetivamente. Já as "mommies" são mais incomuns, mas uma delas está fazendo sucesso na internet.

Saiba mais: Viagem, jóias e mesada: baianos vivem relacionamentos patrocinados

Identificada como Julie, uma americana tem 44 anos e viralizou no TikTok após se apresentar como uma "sugar mommy". Ela afirma pagar para o "sugar babby", 15 anos mais novo, uma significativa mesada de para que ela "faça o que quiser". Ela ainda diz que compra vários presentes para o parceiro.

Quando os seguidores perguntaram quanto paga ao "companheiro", Julie, que trabalha como modelo erótica para assinantes, respondeu sem vacilar:

"Sim, é 15 mil (dólares, ou cerca de R$ 81 mil) por mês, mas eu diminuí este mês porque ele se esqueceu de limpar a piscina."

A americana disse, ainda, não ter medo de perder o companheiro de 29 anos para uma mulher mais jovem e garante que só se relaciona com homens bem abaixo da sua idade "porque eles aguentam o pique dela". Aos seguidores ela também contou que não se importa que o companheiro seja confundido com filho dela, o que acontece muito na rua.