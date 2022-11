Suíça sem neutralidade: conheça o gringo que assistiu ao jogo cercado de brasileiros

Entre os gritos de “Vai, Brasil!” entoados por um grande grupo vestido de verde e amarelo, havia um intruso. Um intruso vestindo vermelho. E se você acha que a história a seguir trata-se de um embate político com manifestações polarizadas, já adianto que o assunto é outro. É Copa do Mundo, jogo da Seleção Brasileira contra a Suíça.

No meio dos “adversários”, o suíço Marcel Breitenmoser teve a experiência de, pela primeira vez, ver brasileiros e suíços duelando em uma Copa do Mundo ao lado da grande e animada família de Nádia Breitenmoser em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. O casal está junto há mais de 15 anos, e o jogo desta segunda-feira (26) pela 2ª rodada da Copa no Catar, colocou frente a frente os países que dividem os corações de Marcel e Nádia.

A história começa há mais tempo, três décadas atrás, quando Nádia foi passar férias na Suíça, e a viagem temporária se transformou numa segunda casa. Ela e Marcel não se conheceram logo de primeira, mas, anos depois, através da internet, se juntaram e estão assim até hoje.

“Eu amo isso aqui, adotei essa família para mim. Eu amo os brasileiros desde a primeira vez que vim para o país”, contou Marcel, em alemão, enquanto Nádia traduziu. Há quatro anos o casal trocou o frio dos cantões suíços, próximos à fronteira com a Alemanha, pelo calor de Salvador. A mudança aconteceu, inclusive, pouco depois da Copa da Rússia, em 2018, quando Brasil e Suíça também se enfrentaram na fase de grupos.

Naquele ano, a estreia terminou empatada em 1x1, e Marcel acompanhou o jogo da Europa. Mesmo que amigos brasileiros tenham feito companhia a Nádia naquele dia, ela afirma que o clima de assistir às partidas é completamente diferente. O marido não discorda.

“É totalmente diferente do que temos na Suíça. O povo brasileiro é fanático pelo futebol e demonstra isso de forma muito calorosa, com as decorações e vibrando muito. Já na Suíça é mais tranquilo, ninguém demonstra esse sentimento abertamente”, explicou o suíço.

Nessa segunda, a “torcida visitante” passou os 90 minutos da partida em silêncio. Com poucas palavras e muita atenção ao jogo, Marcel viu o Brasil ser superior à Suíça dentro de campo e quase levar os brasileiros ao grito de gol em jogadas como a finalização de Vinícius Júnior no primeiro tempo, em que o goleiro Sommer fez uma grande defesa.

Além disso, se dependesse do clima de confraternização e churrasco armado pela família de Nádia, realmente só daria Brasil. No intervalo, ainda com o placar zerado, Marcel arranhou no português a atuação da sua equipe até o momento: “Mais ou menos”. Arriscou dar seu palpite e exigiu um time mais ofensivo no segundo tempo. “Eu acho que vai terminar 2x1 para nós. A Suíça foi muito defensiva nesse primeiro tempo, acho que precisamos pressionar mais o Brasil no ataque e sermos ofensivos. Nessa Copa do Mundo esperamos chegar pelo menos nas oitavas de final”, completou.

A intenção de Marcel não se concretizou no Estádio 974, em Doha. Aos 19 minutos do segundo tempo, Vini Jr. chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado por impedido de Richarlison no começo da jogada. Marcel, que tinha ido ao banheiro bem na hora, voltou correndo.

Mas no fim, aos 37 minutos, o belo gol de Casemiro fez a festa de Nádia e família: Brasil 1x0 e classificado para as oitavas de final. A Suíça está em segundo lugar no Grupo G e vai decidir seu futuro contra a Sérvia na sexta-feira, mesmo dia de Brasil x Camarões.

Marcel manteve a pose séria durante todo o jogo (Foto: Ana Lúcia/CORREIO)

Sósia de Richarlison

Se a história do casal internacional não é o suficiente para movimentar a casa da família de Nádia e Marcel, o churrasco para ver a Seleção contou com uma presença ilustre. De um lado da TV estava o camisa 9, Richarlison, que fez dois gols na estreia contra a Sérvia, mas, diante da Suíça, passou em branco. Sentado assistindo ao jogo, um ‘sósia’ do atacante.

O estudante Caíque Matos, de 16 anos, sempre ouviu dos amigos e da família que tinha uma similaridade com o jogador, hoje no Tottenham da Inglaterra, mas nunca passou de um comentário breve. Tudo mudou após a partida contra a Sérvia. Com o “hype” nas redes sociais e o ‘Pombo’ em alta, Caíque resolveu assumir a identidade de sósia - pelo menos durante a Copa do Mundo.

“Todo mundo sempre disse que era parecido, mas eu nunca levei em consideração. Com os dois gols eu resolvi fazer um vídeo imitando Richarlison e viralizou. Depois disso, aí realmente resolvi pintar o cabelo”, contou.

O vídeo ao qual Caíque se refere foi publicado na rede TikTok. Nele o jovem segura uma caixa de som e canta uma música imitando um antigo vídeo de Richarlison, que já viralizou nas redes sociais.

Caíque e Marcel juntos após a vitória do Brasil (Foto: Ana Lúcia/CORREIO)

A publicação teve mais de 320 mil visualizações e 115 mil curtidas. Tudo pela semelhança de Caíque com o atacante da Seleção Brasileira. Perguntado sobre a repercussão disso, ele abre o jogo: “Está cheio de menina atrás do pai, estou bombando, a DM (caixa de mensagens) está cheia, lotada”, brincou o jovem.

E numa festa com presença gringa e de jogador famoso, Caíque lembra que época de Copa é sempre marcada pelas comemorações em casa e pela união de todos para assistir aos jogos do Brasil.

“Toda Copa reunimos a família, chamo meus amigos, e todos vêm aqui em casa e é só festa. Marcel é um cara meio quieto, mas nunca vi ele com a cara fechada que está hoje. Hoje ele ficou travadão”, completou, rindo.

Veja outras fotos da comemoração da família no jogo contra a Suíça