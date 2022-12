Suíça vence a Sérvia e avança às oitavas junto com o Brasil

Além do Brasil, a Suíça conseguiu se classificar às oitavas de final no grupo G da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a equipe venceu a Sérvia por 3x2, em confronto direito, e ficou com o segundo lugar da chave.

Suíços e sérvios fizeram um jogo movimentado. Só no primeiro tempo foram quatro gols. A Suíça saiu na frente, com Shaqiri. Mas a Sérvia conseguiu a virada nos gols de Mitrovic e Vlahovic.

No segundo tempo, a Suíça voltou a ficar na frente. O centroavante Embolo aproveitou o cruzamento do lado direito e se jogou na bola para garantir o triunfo suíço.

Com a vitória, a Suíça terminou a primeira fase com seis pontos, empatada com o Brasil, mas com um gol a menos de saldo. O adversário nas oitavas de final será Portugal. Sérvia e Camarões foram eliminados.