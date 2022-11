Suíça vence Camarões na Copa com gol de camaronês naturalizado

A Suíça está na liderança do Grupo G. Ao menos por enquanto. A equipe europeia venceu Camarões na estreia da Copa do Mundo do Catar. O placar de 1x0 foi determinado pelo gol de Embolo, marcado aos dois minutos da etapa final.

O curioso é que o atacante naturalizado nasceu no país africano. Em respeito à torcida adversária, ele não comemorou o tento. A partida disputada no estádio Al Janoub foi a primeira das quatro que acontecerão neste quinto dia de Mundial. Confira aqui a agenda desta quinta-feira (24).

Com o resultado, a Suíça largou na primeira colocação do Grupo G, mesmo de Brasil e Sérvia, que também estreiam hoje, às 16h (horário de Brasília), no estádio Lusail.

A partida entre Suíça e Camarões registou o menor público dos 12 jogos disputados até aqui na Copa do Mundo 2022. As 39.089 pessoas presentes na arquibancada viram um jogo sem grandes emoções.

Apesar de ter vencido o duelo, a Suíça apresentou pouco na estreia e deu brechas na defesa. Principais destaques, os meias Xhaka e Shaqiri deixaram a desejar. Ainda assim, esse último foi quem serviu Embolo.

Camarões for melhor em alguns momentos, mas não conseguiu ser efetivo nas oportunidades que encontrou. O maior destaque da equipe africana no jogo foi o goleiro Sommer, eleito como o melhor jogador em campo.

Com três pontos somados, a Suíça volta a entrar em campo na segunda-feira (28), às 13h, para encarar o Brasil, no estádio 974. Camarões também joga no mesmo dia, só que contra a Sérvia e mais tarde, às 17h, no estádio Al Janoub.