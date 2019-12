Sul-Americana 2020 já tem 35 times; veja possíveis rivais do Bahia

A Copa Sul-Americana 2020 vai ganhando corpo com o fim do Brasileirão e de outros campeonatos nacionais no continente. O torneio, que será disputado pelo Bahia no ano que vem, já tem 35 dos 44 times participantes da primeira fase confirmados.

Resta a definição das quatro equipes da Bolívia, onde a liga nacional atrasou por causa da situação política do país e está a seis rodadas do fim; três do Paraguai, que serão conhecidas até domingo (15), quando acaba o Clausura; uma do Chile, cuja indicação depende da federação local após o encerramento precoce do Campeonato Chileno também por causa de conflitos sociais; e uma da Argentina, que será Tucumán ou Talleres, a depender do resultado da final da Copa da Argentina entre River Plate e Central Córdoba, sexta-feira (13). Caso o River seja campeão, o Tucumán “sobe” para a Libertadores e o Talleres herda a vaga na Sul-Americana. Se der Central Córdoba, o Tucumán mantém seu lugar na Sula.

O sorteio da Copa Sul-Americana será realizado no dia 17, em Luque, no Paraguai - assim como o da Libertadores. Os times brasileiros serão agrupados no pote 2, formando a chamada Zona Norte junto com os representantes da Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. O pote 1 ficará para a Zona Sul, que terá equipes da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

Os confrontos são cruzados. Por isso, o adversário do Bahia na primeira fase será um time da Zona Sul. Um possível rival é o argentino Independiente, heptacampeão da Libertadores e bi da Sul-Americana, sendo recordista de títulos em ambos (na segunda, empatado com o Boca Juniors).

A Copa Sul-Americana terá início no dia 5 de fevereiro. Na segunda fase, os 22 times classificados se juntarão a 10 eliminados da Libertadores. A disputa é toda em mata-mata, e a final será no dia 7 de novembro, em Córdoba, na Argentina. O atual campeão é o Independiente del Valle, do Equador.

Veja os times já classificados:

Zona Norte

Brasil – Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco, Atlético-MG e Fluminense

Colômbia – Deportivo Cali, Atlético Nacional, Millonarios e Deportivo Pasto

Equador - Universidad Católica, Aucas, Emelec e El Nacional

Peru - Sport Huancayo, Melgar, Real Garcilaso e Atlético Grau

Venezuela – Zamora, Mineros de Guayana, Llaneros e Aragua

Zona Sul

Argentina - Vélez Sarsfield, Independiente, Unión, Huracán e Lanús; o outro representante será Tucumán ou Talleres

Bolívia – Nenhuma equipe classificada no momento; faltam 6 rodadas do Boliviano

Chile – Coquimbo Unido, Huachipato e Audax Italiano; uma vaga em aberto que será definida pela federação local

Paraguai – Sol de América garantido; River Plate, Sportivo Luqueño, Nacional e San Lorenzo disputam duas vagas através do Campeonato Paraguaio; o Deportivo Capiatá classificou via Copa Paraguai, mas, por critério da federação local, perderá a vaga se for rebaixado e abrirá mais uma através da liga nacional

Uruguai – Liverpool, Plaza Colonia, River Plate e Fénix