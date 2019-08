Sul-Americana: Atlético ganha do La Equidad e fica perto da semi

O Atlético-MG está a um empate da semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (20) à noite, no Estádio Independência, a equipe mineira derrotou o La Equidad, da Colômbia, de virada, por 2x1. O jogo de volta será em Bogotá, na próxima terça-feira (27). A equipe que classificar vai enfrentar o Colón, da Argentina, por uma vaga na final.



A rapidez e a habilidade do La Equidad surpreenderam o Atlético-MG nos primeiros minutos de jogo. Logo aos 20 segundos, o atacante canhoto e grandalhão Ethan González arriscou de bem longe e fez Cleiton fazer boa defesa.



Com toques de bola muito rápidos, os colombianos chegaram mais uma vez na área atleticana e Elias acertou um chute no peito de Motta. Pênalti, que Camacho bateu com grande categoria para abrir o placar: 1x0, aos sete minutos.



Empurrado pela torcida, o Atlético-MG acordou. Com boa atuação do equatoriano Cazares, a equipe mineira levou grande perigo ao gol de Novoa, que fez pelo menos duas grandes defesas. Uma em chute de longa distância de Cazares e outra em forte cabeçada de Réver. O goleiro ainda teve por duas vezes a ajuda da trave.



O Atlético-MG merecia o empate e ele veio aos 28 minutos. Após cobrança de falta de Cazares na intermediária, Igor Rabello, com boa participação ofensiva, brigou pela bola e Jair pegou o rebote. O volante encheu o pé: 1 a 1.



Com domínio da bola, o Atlético-MG poderia ter conseguido a virada na primeira etapa, mas faltou um pouco de tranquilidade na finalização de três boas jogadas.



No ímpeto de conseguir a vantagem no placar, a equipe de Rodrigo Santana se abriu e foi sofrer o primeiro contra-ataque aos 41 minutos. Mas o maior perigo veio aos 47, após cobrança de escanteio. Mahecha cabeceou forte e a bola explodiu no travessão de Cleiton.



O La Equidad voltou mais ofensivo no início do segundo tempo, mas o entusiasmo foi semelhante ao da primeira etapa. Aos poucos, o Atlético-MG retomou o domínio do jogo, mas insistiu demais nas bolas alçadas na área, o que facilitou o trabalho da zaga colombiana.



Aos dez minutos, Ethan González recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Rodrigo Santana demorou até os 17 para colocar Otero no lugar de Fábio Santos. Aos 19, Jair é derrubado na área Com ajuda do VAR, o árbitro apontou pênalti. Cazares bateu, Novoa defendeu parcialmente e Otero marcou no rebote. Em nova ação do VAR, foi flagrada a invasão da área do venezuelana: gol anulado.



O gol desnorteou um pouco o Atlético-MG, que precisou de uns dez minutos para se recuperar no jogo. Otero, Réver e Ricardo Oliveira tiveram chances, mas erraram o alvo. Rodrigo Santana trocou o volante Jair pelo atacante Alerrandro, aos 32 minutos.



Quando se imaginava uma pressão atleticana na área colombiana, o gol veio de longe. Elias arriscou da intermediária e a bola pegou grande efeito, enganando Novoa, aos 35 minutos. Daí até o final o Atlético-MG tentou o terceiro gol, mas falhou nas finalizações.