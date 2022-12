Sul da Bahia ganha pousada de luxo com piscina em cada apartamento 

Vila Almesca conta com piscina privativa e serviço sob medida (Foto: Divulgação/Oka Fotografia)

Cada vez mais o Sul da Bahia se firma como destino de luxo para quem quer unir serviço, conforto e o contato direto com a natureza. Uma das mais recentes opções de hospedagem para esse tipo de público é a Vila Almesca, pousada-boutique localizada no coração de Caraíva, inaugurada em agosto.

O empreendimento oferece quatro suítes – cada uma com sua própria piscina – e serviço sob medida. Todos os quartos possuem 51m2 de área privativa e são equipados com banheira, chuveiro, cama king size com colchão Zissou, frigobar e o pátio superior, onde fica a piscina. Para o réveillon, a pousada está com um pacote disponível. A reserva vale a partir de 7 dias de hospedagem com entrada nos dias 25, 26 ou 27 de dezembro. Cada diária custa R$ 3.300.

Fira Restaurante (Foto: Alô Alô Bahia)

Novidade gastronômica

O Fira Restaurante, inspirado na gastronomia da capital de Santorini, começou a funcionar na última terça-feira, no Caminho das Árvores, em Salvador. A cozinha do espaço é comandada pelo chef Peu Mesquisa. A gastronomia apresenta pratos tradicionais da cozinha mediterrânea, como Pasta alla Norma, Pão Pita e Salada Grega. O menu pode ser acompanhado por uma coquetelaria sofisticada e por cerca de 500 rótulos à disposição na adega.

Daniel, Rosa e Caio Cerviño (Foto: Elias Dantas)

Homenagem a Santa Bárbara

Um grupo animado foi recebido pelos empresários Rosa, Caio e Daniel Cerviño em seu tradicional caruru em homenagem a Santa Bárbara, realizado nesta quinta-feira (1).A tarde especial reuniu convidados do trade de arquitetura e decoração baiana e movimentou a loja Quatro Estações, no Caminho das Árvores.

Almoço reunirá convidados no Amado (Foto: Divulgação)

O poder das marcas

Em mais uma edição, o Alô Alô Bahia irá promover o tradicional Almoço de Negócios. O evento reunirá lideranças, empresários, executivos e agentes de transformação no próximo dia 12 de dezembro, no restaurante Amado, em Salvador. A iniciativa contará com grandes marcas, instituições e empresas que possuem o compromisso de participar de debates sobre o futuro em torno de temas como Sustentabilidade, Cultura, Diversidade e Inclusão. Estarão presentes, na ocasião, Sebrae Bahia, XP Private, Guebor Toyota, Moura Dubeux, Circuito G10, Clínica Carolina Dias, Laboratório Sabin, Mosello Lima Advocacia, Escola Concept e Petrobahia. O encontro terá decoração de Fernanda Brinço e apoio da Amavi Assessoria, TD Produções, Uranus 2 e Hiperideal, entre outras.

Joana Almeida Couto Alves (Foto: Divulgação)

Visita especial

A portuguesa Joana Almeida Couto Alves, que durante muitos anos foi considerada uma das mulheres mais elegante daquele país e que hoje vive na Espanha, desembarcou neste fim de semana na Bahia. Veio especialmente para prestigiar o aniversário de Manuela Touma, em Trancoso. Joana, inclusive, já morou em Salvador, onde possui diversos amigos.

Sandy Najar (Foto: Lucas Assis)

Evento no Horto

Realizado pela empresária de moda Sandy Najar, o aguardado Christmas Day deste ano já tem data para acontecer. Na próxima terça-feira (6), durante todo o dia, o térreo do Empresarial Arbus e o espaço lateral do salão de beleza Nana, no Horto Florestal, receberão o evento. Na ocasião será lançada a linha de presentes de Natal By Sandy Najar. O encontro também terá caráter solidário. “Estamos pedindo um quilo de alimento não-perecível aos clientes e amigos para doarmos a pessoas carentes", explica Najar.

UXUA Casa Hotel & Spa (Foto: Divulgação)

Refúgio baiano

O UXUA Casa Hotel & Spa, localizado em Trancoso, ganhará novas opções de hospedagem. É que os sócios do local, o holandês Wilbert Das e o americano Bob Shevlin, compraram uma área de seis hectares, em frente ao mar, no famoso vilarejo baiano. Esse oásis ganhou o nome de Uxua Maré. “Estou trabalhando o Maré no mesmo processo que foi o Uxua, construindo um lugar de sonho. Num futuro próximo, essa área vai funcionar como uma extensão do hotel, com mínima intervenção, um jardim agroflorestal, um paraíso para hóspedes, paz e privacidade na natureza”, explicou Das ao site NeoFeed.