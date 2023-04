Sul da Bahia tem 75 desabrigados e 7.591 desalojados após chuvas

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) contabilizou 75 desabrigados, 7.591 desalojados e 9.348 outros afetados na tarde desta sexta-feira (28) após as chuvas no Sul e Extremo Sul do estado.

Estes números são correspondentes às ocorrências registradas em 27 cidades. Destas, seis estão com decreto de Situação de Emergência (SE), por conta das últimas chuvas intensas: Santa Cruz Cabrália, Ilhéus, Belmonte, Itapebi, Porto Seguro e Caraíbas. Os demais municípios são: Anagé, Canavieiras, Caraíbas, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda e Vitória da Conquista.

Rodovias

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que apenas duas ocorrências continuam em atenção nas rodovias baianas, em decorrência das chuvas ocorridas desde 21 de abril de 2023. Os outros quatro pontos já estão com o tráfego liberado.

Segue relação dos trechos de rodovias baianas e pontes que estão com tráfego em meia pista e/ou liberado:

TRECHOS COM TRÁFEGO EM MEIA PISTA:

Costa do Descobrimento

BA-283: Itabela – Guaratinga

1 – Houve um rompimento de bueiro na BA-283, entre Itabela e Guaratinga, durante as chuvas na madrugada da última sexta-feira (21/04). Uma escavadeira hidráulica já está no local e a equipe já iniciou os serviços para a liberação do trecho, que continua sinalizado e em meia pista.

BA-001: Belmonte - Santa Cruz Cabrália

2 - Um rompimento de bueiro na BA-001, entre Belmonte e Santa Cruz Cabrália, também causou a formação de uma cratera. O trecho está sinalizado e o tráfego em meia pista. Foi feita inspeção e a equipe aguarda o nível da água baixar para iniciar os serviços.

TRECHOS COM TRÁFEGO LIBERADO:

Litoral Sul

BR-415: Ilhéus – Distrito de Banco da Vitória

BA-262: Ilhéus – Uruçuca

BA-651: Coaraci – Itapitanga

Médio Sudoeste da Bahia

BA-262: Firmino Alves – Santa Cruz da Vitória