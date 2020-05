Sul da Bahia terá implantação de 110 novos leitos de UTI para covid-19

A região sul da Bahoa ganhará 110 novos leitos de de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de paciente infectados pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (1), pelo secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

"Iremos triplicar o número de leitos na região cacaueira para dar conta do elevado número de infectados. Estamos abrindo leitos no Hospital da Costa do Cacau e ampliando a cobertura com a contratação de outro hospital privado. Iremos implantar também mais 30 leitos no Hospital de Base de Itabuna. Na próxima semana, iremos receber os respiradores que compramos para serem utilizados em toda a Bahia", afirmou.

A iniciativa ocorre porque a região apresenta a maior taxa de contágio de todo o estado e cidades como Ilhéus, Itabuna, Uruçuca, Coaraci e Gongogi estão entre as que apresentam a maior proporção de casos por um milhão de habitantes.

Em Ilhéus há 217 casos da doença, com cinco mortes; em Itabuna são 197 infectados, sem nenhuma vítima fatal; Uruçuca conta com 22 diagnósticos positivos e 4 mortes; e Gongogi tem quatro testes positivos para covid-19, com dois óbitos. As informações são do boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), que contabiliza casos de janeiro até as 17h desta sexta.

Para tentar dar conta do avanço da pandemia, o Governo do Estado entregou uma Unidade de Atendimento com 22 leitos no Centro de Convenções de Ilhéus para acolher pacientes suspeitos de infecção.

Em Ilhéus, além do Hospital da Costa do Cacau, há mais 10 leitos de UTI no Hospital de Ilhéus. A cidade aguarda ainda o credenciamento para receber outros 13 leitos no Hospital São José e 30 que serão montados em um hospital de campanha. Em Itabuna, a Santa Casa de Misericórdia disponibiliza 10 leitos para adultos no Hospital Calixto Midlej, três leitos infantis de UTI no Hospital Manoel Novaes, além de 40 leitos clínicos.

Além disso, serão adquiridos respiradores, que também chegarão à região sul. “São várias compras feitas. A última deverá ser entregue ao longo da próxima semana. Vamos ter 350 respiradores top de linha para entregar. Por enquanto, estamos fazendo o remanejamento de outros ventiladores de unidades hospitalares que não são covid-19, para que possamos abrir os leitos destinados exclusivamente para pacientes infectados”.

Outras ações

Para interromper a cadeia de contaminação do vírus no sul do estado, outras medidas serão tomadas. Uma delas é o apoio das Forças Armadas para conter aglomerações nas ruas. Tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica irão auxiliar no controle de circulação da população nas vias e na fiscalização sobre o uso obrigatório de máscara facial em Ilhéus e Itabuna. As duas cidades vão receber 50 novas barracas para padronizar e organizar feiras livres, mantendo distância entre comerciantes e clientes nesses locais.