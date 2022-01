Super Bowl libera clipe incrível com atrações do show de 2022

A Pepsi divulgou na manhã desta quinta-feira (20), através de seu perfil oficial nas redes sociais, o trailer do show do intervalo no Super Bowl LVI. A edição vai contar com a apresentação inédita dos artistas de hip-hop Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar, com uma mega estrutura no SoFi Stadium, em Los Angeles, dia 13 de fevereiro.

Assista ao trailer oficial do show do intervalo no Super Bowl LVI:

Além da disputa em campo entre os dois finalistas na final da NFL, o show do intervalo sempre é uma atração a parte. Todos os anos, em parceria com a Pepsi, o evento traz grandes artistas para se apresentarem durante os 15 minutos de intervalo no jogo. O show conta com uma estrutura gigantesca, efeitos de luzes, bandas, dançarinos e coreografias.

Esta será a primeira vez que cinco artistas se apresentam juntos no show do intervalo da NFL. Juntos, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar somam 43 Grammys e 19 álbuns número 1 da Billboard.

O trailer tem o nome de The Call e apresenta cada um dos artistas separadamente, de maneiras diferentes destacando os principais projetos de suas carreiras.