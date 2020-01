Super Bowl vai ser exibido ao vivo nos cinemas de Salvador

Neste domingo (2), às 20h (horário de Brasília), será realizado um dos maiores eventos esportivos do mundo, o Super Bowl. A partida entre San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos. No entanto, será possível assistir a disputa nos cinemas soteropolitanos dos shoppings da Bahia, Barra, Paralela e Bela Vista. As sessões têm transmissão da ESPN, narração de Rômulo Mendonça e comentários de Antony Curti.

A partida é a final da liga de futebol americano NFL e um dos eventos esportivos mais vistos no mundo. Só nos EUA, a transmissão do Super Bowl rende uma receite de centenas de milhões de dólares em comerciais de TV.

O evento também é conhecido pela tradicional apresentação musical que acontece durante o intervalo. Já se apresentaram artistas como, Michael Jackson, Justin Timberlake e Lady Gaga. Dessa vez, o show do intervalo vai ter um encontro de divas latino-americanas, com apresentações das cantoras Shakira e Jennifer Lopez. Os fãs que forem aos cinemas também poderão acompanhar, na íntegra, os shows que serão transmitidos diretamente do estádio.

Além dos balcões de venda dos cinemas, os ingressos já podem ser adquiridos nos sites das empresas UCI Orient e Cinépolis. O valor da inteira é R$ 60 e a meia é R$ 30.