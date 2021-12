Super vacinação contra covid-19 imuniza mais de 3.700 pessoas em um dia

A nova estratégia de vacinação contra covid-19 implementada pela prefeitura de Salvador conseguiu alcançar 3.771 pessoas apenas neste domingo (5). Os postos volantes foram instalados em pontos de alto movimento da cidade com o intuito de abarcar os públicos de 1ª, 2ª e 3ª doses.

Os grupos contemplados com a vacinação neste domingo englobavam 1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais; 1ª dose para adolescentes com comborbidades, gestantes, puérperas com idade entre 12 e 17 anos; 2ª dose da Coronavac com aprazamento até 05/12/2021; 2ª dose da Oxford e Pfizer com aprazamento até 04/01/2021; 3ª dose dos imunossuprimidos com 2ª dose recebida até 07/11/2021; e 3ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com 2ª dose recebida até 07/07/2021.

Com as aplicações de hoje, 700 cidadãos receberam a 1ª dose; 2.216, a 2ª dose; e 855, a 3ª dose. A prefeitura já conseguiu aplicar doses em 3.981.027 pessoas. Dentre elas, 2.215.140 receberam a 1º Dose ou a dose única, 1.848.746 estão imunizadas com 2ª dose e 316.015 já tomaram a dose de reforço.

O esquema vacinal ocorreu das 8h às 18h e não exigiu o nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Desta vez, a ação abarcou tanto pessoas que residem em Salvador, como de outras cidades. A estratégia contou com 14 pontos de vacinação volantes, fixos e drives - dentre eles as Igrejas do Bonfim, Nossa Senhora do Ó, Conceição da Praia, Assunção, Nossa Senhora Aparecida, Igreja Universal, o Aeroporto de Salvador e o Terminal Rodoviário da cidade.

*com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.