Superconcursos: se prepare para seleções com 2,2 mil vagas e salários de até R$33 mil

Senado Federal; UFBA; IFBA; Embasa; PGM Recife; TJPE; UPE; TRT-PB; AGE, em Minas Gerais. Está aberta a temporada de concursos com altos salários. Proporcional aos salários está também a concorrência e o nível técnico dos candidatos. Para dar uma força para a preparação, ouvimos três professores experientes, que reuniram as dicas ‘matadoras’ para garantir um bom desempenho nos concursos. Atualmente, há 8 'superconcursos' com 2,2 mil vagas e salários que chegam à cifra de R$ 33,4 mil (ver lista no final da matéria).

O professor Eneas Estrela, conhecido como professor Major Estrela, do curso Impacto, tem 34 anos de polícia, é formado em Direito, ensina há anos em preparatórios e diz que a maioria dos alunos perde só deixa para estudar depois que sai o edital. “O segredo para vencer a concorrência e fecundar a vaga do concurso é estudar com antecedência até passar”, diz.

O professor Major Estrela diz que o segredo do aprovado consiste em estudar antes do lançamento do edital e persistir até a aprovação (Foto: Arquivo pessoal)

Para quem foi professor de quase todos os cursos preparatórios de Salvador, é certo dizer que o candidato não pode desprezar a estratégia de estudar dentro do que é solicitado no edital. “Para passar, não basta estudar o dia todo, todo dia. Tem que estudar com foco nas principais pegadinhas: O ‘veneno’ que pode ser cobrado em cada disciplina, em cada assunto”, completa.

Para exemplificar, o professor Estrela lembra que qualquer banca examinadora cobrará assuntos que estão na pauta do dia. “Por exemplo: em Direito Constitucional, pode cair na prova direitos políticos, pois estamos no contexto da atualidade das eleições. O que cabe a cada poder da República. Pode cair Nacionalidade e extradição, pois tem relação atual com um jogador famoso que cometeu um crime na Itália e fugiu para o Brasil”, opina.

Segundo Victor Tanaka, especialista em concursos públicos do Estratégia, essas seleções estão com tempo curto até a realização da prova e, por isso mesmo, não existe uma carga-horária mínima de estudos. “Você deve aproveitar o máximo de tempo que conseguir. Sugiro que estabeleça uma estratégia de estudos eficiente e tenha dedicação total nessa reta final”, comenta.

Bancas

Estrela lembra que cada banca tem um estilo próprio de formular as questões, mantendo a atualização dos assuntos que são notícias e daquilo que outras bancas estão exigindo. “Neste sentido, para qualquer concurso, o candidato tem que buscar entender o estilo da banca que vai fazer a prova, e quais bancas ela busca pesquisar modelo de questões dentro de cada disciplina. Eu chamo isso de ‘banca espelho’, pois o candidato olha sua banca e enxerga questões anteriores de outras bancas”, explica.

O professor e advogado André Malheiros defende que conhecer a banca é essencial e responde a 50% de impacto na aprovação de candidatos. “É importante lembrar que a aprovação faz parte de um processo marcado por algumas reprovações. Então, nada de desanimar”, garante.

Emocional

Malheiros diz que nada é mais efetivo que aliar estudo organizado e trabalho no equilíbrio emocional. “Muitos focam no técnico e esquecem o emocional. O equilíbrio nesse aspecto será uma ajuda poderosa na banca e, para isso, nada melhor que simular as situações de prova, fazendo com que o corpo e a mente se preparem para as exigências”, aconselha.

André Malheiros sugere que os candidatos contemplem o equilíbrio emocional como parte fundamental da preparação para os concursos (Foto: Acervo Pessoal)

O advogado destaca que, atualmente, as pessoas querem conquistar tudo de forma muito rápida e esquecem o processo. “Os grandes aprovados são aqueles que descobriram que começar a estudar hoje não é certeza de aprovação e que a fruta só dá no tempo. Então, é importante persistir”, finaliza.

Dicas de ouro:

1. Estudar assuntos da atualidade que tem relação com cada assunto do edital, pois a banca transforma em perguntas de Direito Constitucional, Administrativo, Penal, humanos etc.

2. Invista na preparação técnica de forma organizada, buscando vencer o que é pedido no edital;

3. Estude e treine muito para que a cabeça e o corpo adquiram o condicionamento necessários para vencer o concurso;

4. Um dos fatores que fortalece o controle emocional é o estudo com antecedência, dando segurança e mantendo a auto estima elevada;

5. Não descuide do emocional e mantenha o lazer, a atividade física, o sono como parte da preparação.

Oportunidades

Concurso: Senado Federal

Vagas:1.014 vagas (Analista Legislativo, Advogado, Consultor Legislativo e Técnico Legislativo)

Salários: até R$ 33,4 mil mensais

Inscrição: As inscrições para o concurso Senado ficam abertas das 16h do dia 23 de agosto até as 16h do dia 21 de setembro de 2022

Escolaridade: Superior

Banca: Fundação Getúlio Vargas

Contatos: concursosenado22@fgv.br.

Concurso: Procuradoria-Geral do Município do Recife

Vagas: 03 vagas(profissional que possua diploma de bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil)

Salários :R$ 26.023,63

Inscrição: de 22 de agosto a 20 de setembro de 2022

Escolaridade: Superior

Banca: Cebraspe

Contatos: O telefone da unidade é (61) 3448-0100 e o e-mail é sac@cebraspe.org.br.

Concurso: Universidade de Pernambuco

Vagas: 35 vagas imediatas para auxiliares e médicos de diversas especialidades. Sete são destinadas a pessoas com deficiência – PcD

Salários: faixa de ganhos varia de um salário-mínimo a R$ 9,8 mil

Inscrições: O site institucional recebe inscrições até 6 de setembro de 2022

Banca: Selecionados em etapa simplificada de análise curricular

Concurso: Empresa Baiana de Águas e Saneamento

Vagas:930 vagas, sendo 605 de ampla concorrência, 46 para pessoas com deficiência (PcD) e 279 para candidatos negros

Salários: até R$ 8.390,89

Inscrição:23h59 do dia 30 de agosto de 2022, somente via internet, pelo site do Instituto AOCP.

Escolaridade: médio, técnico e superior

Banca: Instituto AOCP

Contatos: e-mail candidato@institutoaocp.org.br ou pelo telefone (44) 3013-4900.

Prova: data provável de 23 de outubro de 2022

Concurso: Universidade Federal da Bahia

Vagas:36 vagas, sendo 27 de ampla concorrência, 5 para pessoas com deficiência (PcD) e 7 para candidatos negros

Salários: até R$ 9.600,92

Inscrição: 31 de agosto até 23h59 do dia 10 de outubro de 2022.

Escolaridade: técnico, médio e superior

Banca: IDECAN (Quadro Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação)

Provas: 4 de dezembro de 2022

Contato: (61 – 3248-7021) ou e-mail concurso.ufba@idecan.org.br.



Concurso: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Vagas: Professores(65 vagas) e cargos técnico administrativos(125 vagas)

Salários: de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66(médio) e até R$ 9,6 mil(superior)

Inscrição:05 de setembro e as 23h59 do dia 04 de outubro de 2022, pelo site da Fundação CEFETMINAS.

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior.

Provas: data provável de 27 de novembro de 2022

Contatos:concursopublico@fundacaocefetminas.org.br.

Concurso: Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais

Vagas :Entre as 42 vagas disponíveis, somente cinco são destinadas a pessoas com deficiência – PcD

Salários: R$ 14.321,96

Banca: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Inscrição:23 de agosto e 29 de setembro de 2022, com taxa de participação fixada em R$ 250,00.

Escolaridade: graduação em Direito, inscrição ativa na OAB/MG e comprovação de, no mínimo, três anos de exercício de atividade jurídica privativa de bacharel.

Provas: 4 de dezembro de 2022

Contatos: 0800 2834628 e pelo e-mail concursoagemg22@fgv.br.

Concurso: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, no estado da Paraíba

Vagas:4 vagas

Salários: Analista Judiciário é de nível superior e proporciona remuneração inicial de R$ 12.455,30 (vencimento de R$ 5.189,71 mais Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ de R$ 7.265,59)/O cargo de Técnico Judiciário é de nível médio e tem estrutura remuneratória de R$ 7.591,37 (vencimento de R$ 3.163,07 mais GAJ de R$ 4.428,30)

Inscrição:22 de agosto a 20 de setembro de 2022. Acesse o site da Fundação Getúlio Vargas e preencha o cadastro.

Escolaridade: Médio e Superior

Banca: Fundação Getúlio Vargas (FGV) está coordenando todo o processo de seleção, que acontecerá em João Pessoa e Campina Grande.

Provas: 27 de novembro de 2022

Contatos: telefone (0800-2834628) ou e-mail (concursotrt13@fgv.br).