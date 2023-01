Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e Flamengo, será em Brasília

A Supercopa do Brasil, torneio que opõe os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, será em Brasília. A decisão foi tomada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (11), em acordo com os dois clubes que participam - Palmeiras e Flamengo, respectivamente. O duelo será no próximo dia 29, um domingo, às 16h, no Mané Garrincha.

Antes de se decidir por Brasília, a CBF também analisou propostas de outras cidades do Brasil, incluindo Salvador. A cidade chegou a ser considerada uma das favoritas, e havia ganhado força após os atos de terrorismo na capital brasileira do último domingo (8). Mas, em reunião na tarde de hoje, a entidade recebeu sinal verde das autoridades do Distrito Federal, que está sob intervenção.

Além do local, outro fato que chamou a atenção foi a data: anteriormente, o calendário de competições indicava o dia 28, um sábado, como o dia da decisão. Mas o jogo foi anunciado para o dia seguinte, 29, um domingo. Na mesma data, haverá o Ba-Vi em Salvador.

O interventor federal da segurança pública, Ricardo Cappelli, afirmou através das redes sociais que a CBF entrou em contato para saber se havia possibilidade logística de realizar o evento em Brasília. "Afirmei que há plena condição de segurança, se a confederação assim decidir", publicou.

Recife também estava entre as sedes cogitadas. Além destas propostas, Orlando (EUA) e Arábia Saudita manifestaram interesse. Porém, a CBF optou, junto aos clubes envolvidos, manter a partida no Brasil.

Será a terceira vez que Brasília sediará a Supercopa, recriada pela CBF em 2020. Naquele ano, o torneio foi realizado no Mané Garrincha, quando o Flamengo foi campeão sobre o Athletico-PR. Em 2021, o estádio foi palco da disputa mais uma vez, com nova vitória do rubro-negro carioca, dessa vez sobre o Palmeiras.

Já em 2022, a Supercopa aconteceu em Cuiabá, na Arena Pantanal. O vencedor foi o Atlético-MG, sobre o Flamengo nos pênaltis.