Superman bissexual vira treta entre Douglas e Maurício, do vôlei

A revelação da DC Comics de que o novo Superman, Jon Kent, é bissexual repercutiu no mundo do esporte, e virou motivo de treta entre jogadores das seleções masculina e feminina de vôlei. Os atletas se dividiram nas opiniões, e Maurício Souza e Douglas Souza trocaram farpas.

O primeiro criticou o anúncio da editora norte-americana, que publica a HQ, e atleta ironizou em suas redes sociais. "Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar", postou Maurício, com a imagem divulgada pela DC do super-homem beijando um rapaz.

A publicação foi seguida de comentários de outros atletas do vôlei, como Sidão e Wallace. "Misericórdia", escreveu o último, como forma de endossar a crítica.

Diante da repercussão, Douglas Souza, companheiro de Maurício da seleção, rebateu. O ponteiro celebrou a novidade da DC Comics, e deu início a uma troca de farpas.

"Engraçado que eu não 'virei heterossexual' vendo os super-heróis homens beijando mulheres. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade para sua heterossexualidade frágil. Vai ter beijo sim. Obrigado DC por pensar em representar todos nós e não só uma parte", escreveu Douglas Souza, primeiro da seleção masculina a falar abertamente que é gay.

A postagem de Douglas também ganhou apoio de colegas. Sheilla Castro, Fabi Alvim, Carol Gattaz, Erika Coimbra, Gabi Guimarães e Suelle Oliveira comentaram a foto e apoiaram a publicação.

Em "resposta", Maurício fez uma postagem enigmática em seu perfil no Instagram. "Para cima de mim não! Aqui é frágil igual esticador de canto de cerca!", escreveu ele em uma foto com a frase: "Hoje em dia o certo é errado e o errado é certo. Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo. Fico com minhas crenças, valores e ideais".