Supermercado no Cabula terá que ressarcir moradores após prejuízos

A Defesa Civil (Codesal) notificou nesta segunda-feira (24) um supermercado a ressarcir moradores da rua Felipe Neto, na Estrada das Barreiras, no bairro Cabula, devido aos prejuízos causados pela obra do empreendimento. Após a forte chuva que caiu na capital baiana, ocorreu no local um deslizamento de terra, que atingiu dez imóveis e causou danos materiais aos moradores.

A lama que invadiu as casas foi provocada pela terraplanagem realizada na localidade. A notificação foi feita após vistoria na obra realizada nesta segunda. Os responsáveis pelo empreendimento foram notificados pela Codesal a procederem o ressarcimento dos proprietários e a limpeza do local.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) também notificou a empresa responsável pela construção, para realizar a drenagem das águas pluviais e também fazer a limpeza da lama provocada pela obra. Além disso, deverá preservar a segurança e integridade das propriedades vizinhas.

O CORREIO entrou em contato com o supermercado, mas não obteve retorno.

Acumulados

O bairro do Calabetão (104,4 mm) registrou os maiores acumulados de chuva registrados pela Defesa Civil de Salvador. As estações pluviométricas também contabilizaram acumulados em São Marcos - Baixa de Santa Rita (91,0mm), Itacaranha (87,8mm), Plataforma (84,4mm) e Pau da Lima (84mm), devido a atuação dos resquícios de uma frente fria associado às altas temperaturas do Oceano Atlântico.

Previsão

Por causa dos acumulados acima dos 80mm em 72h, e a previsão da continuidade das chuvas, a Codesal passou a atuar no nível de atenção, seguindo os protocolos do Plano de Proteção e Defesa Civil (PPDC).

Para terça-feira (25), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas, a qualquer hora do dia. Há risco de deslizamento de terra devido aos acumulados de chuva dos últimos dias. As informações são do Cemadec/Codesal.

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.