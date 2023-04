Supervisor adjunto de presídio tem mandado cumprido em Irecê

Um supervisor adjunto do Conjunto Penal de Irecê foi preso, após ser identificado como o responsável por adentrar com drogas e aparelhos celulares na penitenciária. A prisão aconteceu nessa terça-feira (11).

Agora preso, o monitor se intitulava pastor e era líder de uma igreja em irecê. A direção do Conjunto Penal colaborou com a ação da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê), que apreendeu quatro celulares, seis baterias portáteis, dois carregadores e 635 g de cocaína dentro das celas.

Também foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, onde foram localizados cinco celulares, uma bateria portátil, R$ 1.913 em dinheiro e três caixas vazias. Uma das embalagens, inclusive, correspondia a um dos telefones apreendidos dentro do presídio. De acordo com a apuração das equipes da Coorpin de Irecê, cada aparelho que tinha a entrada facilitada pelo funcionário era comprado por R$ 15 mil. O grama de cocaína saia por R$ 200.

Além do cumprimento do mandado, foi instaurado inquérito policial para apurar o crime de tráfico de drogas.