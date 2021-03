Suplente do Major Olímpio toma posse no Senado

Tomou posse na tarde desta quarta-feira (31) o senador Giordano (PSL-SP). Alexandre Giordano era o primeiro suplente do senador Major Olímpio, também do PSL, que morreu no dia 18 de março, vítima da covid-19.

No discurso de posse, Giordano exaltou a memória de Olímpio e falou em dedicar seu mandato à causa da igualdade social. “O Brasil perdeu um grande político, um grande estadista, [que] nos deixou um grande legado.”

Em seguida, o senador lembrou ter passado parte da sua vida como um vendedor ambulante na Rua 25 de Março, em São Paulo, e, assim, ter visto “de perto a ausência do Estado”. A 25 de Março é conhecida como p maior centro popular de compras da capital paulista.

“Eu sei o quanto é importante o atendimento à população mais carente. Vou trabalhar sempre pelo melhor para o Brasil, para São Paulo. As pautas de interesse da população são as minhas pautas. Defenderei a igualdade social, os projetos sociais terão atenção neste mandato que inicio hoje”, disse Giordano.

Assumindo o mandato de Major Olímpio, eleito em 2018, o empresário ocupará uma cadeira no Senado até 2026.