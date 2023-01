Suposto affair de Tom Brady tem OnlyFans e 'sofre por ser bonita'

Tom Brady e Gisele Bündchen anunciaram o fim do casamento em outubro do ano passado. E, ao que tudo indica, o astro da NFL já superou a separação e fez a fila andar. Segundo a imprensa inglesa, ele está tendo um affair com a modelo Veronika Rajek, de 26 anos.

Os rumores de um romance entre os dois começaram ainda em dezembro, quando Veronika foi a um jogo do Tampa Bay Buccaneers usando uma camisa 12, número do quarterback. Ela publicou várias fotos no Raymond James Stadium, casa da equipe, e rasgou elogios a Brady na legenda. O astro também foi marcado nas imagens.

Para quem não conhece, Veronika é uma modelo e influenciadora nascida na Eslováquia, no Leste Europeu. Ela reúne mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram, onde costuma postar fotos sensuais. A própria afirma ser a primeira modelo de seu país a atingir 1 milhão de seguidores na rede social sem postar fotos nua.

Ela tem também um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Em seu perfil, diz que "o mundo está cheio de meninas nuas, mas nudez não é igual a beleza". Em 2016, Veronika foi uma das concorrentes do Miss Eslováquia, mas não venceu a competição.

A modelo se envolveu em uma polêmica em 2021, quando disse que 'sofre por ser muito bonita'. A fala aconteceu em entrevista ao New York Post, publicada em novembro daquele ano.

"Eu não acho que sou perfeita... mas as pessoas têm medo de mim e não querem falar comigo. Eu fico mal porque as pessoas dificultam as coisas para mim porque sou bonita", afirmou, na época.

No ano seguinte, mais uma declaração polêmica. De novo ao New York Post, a modelo afirmou sua beleza estava fazendo com que perdesse trabalhos, além de ganhar haters.

"Algumas pessoas estão até denunciando minha conta no Instagram porque estão ofendidas com minha aparência esbelta e estou perdendo dinheiro e trabalho por causa disso", disse. "Eu não entendo por que minha versão de positividade corporal está errada. Eu sou modelo; modelos não devem ser sexies?", completou.

Até o momento, Tom Brady e Veronika Rajek não foram vistos juntos. Os dois também não se pronunciaram sobre o suposto romance.