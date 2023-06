Suposto namorado expõe troca de mensagens antiga com Gugu: 'Saudade'

A polêmica envolvendo a herança deixada por Gugu Liberato, morto em 2019, continua dando o que falar. Agora, o homem que diz que foi namorado do apresentador, Thiago Salvático, usou as redes sociais para compartilhar uma conversa que os dois teriam tido.

O chef de cozinha usou os stories do Instagram para mostrar a conversa, que teria acontecido meses antes da morte de Gugu. No print é possível ver que o perfil oficial do comunicador enviou uma publicação com vídeo da cantora Maria Bethânia.

Em resposta, Thiago respondeu que também amava Gugu. Ainda no mesmo registro de tela, Gugu deseja bom dia ao suposto namorado e elogia a foto do chef de cozinha em St. Barths. No repost hoje, Salvático acrescenta: "Saudades".

(Foto: Reprodução / Instagram)

A briga na Justiça ganhou ainda mais destaque na imprensa depois da divulgação da transcrição da conversa entre João Augusto, Marina e Sofia falando sobre a possibilidade de que o não reconhecimento da união estável da mãe dele, Rose Miriam, permitisse que outras pessoas reivindicassem a herança. É o caso de Salvático, que está na Justiça buscando reconhecer o relacionamento que diz ter tido com Gugu.

"Se ela não for reconhecida outra pessoa, como Thiago Salvático, pode entrar em um processo contra a gente, e quem não iria querer tentar ganhar dinheiro, né?", questionou Marina.