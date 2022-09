Supremo muda visão sobre ITBI. E agora?

Muita gente ou já pagou ou já ouviu falar em Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis, comumente conhecido como o ITBI.



Em síntese, é o tributo que se paga ao município quando ocorre a transmissão onerosa de um bem imóvel e dos direitos de uso inerentes ao bem, conforme descrito na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional.



Como exemplo prático, a compra e venda de um apartamento. Nesta situação posta, compra e venda, é o fato gerador do tributo. Ou seja, é a hipótese descrita em lei que gera a obrigação de pagar o imposto em questão.

Observe-se que o pagamento do referido tributo não se dá pela simples vontade de adquirir um imóvel. Nem mesmo pelas tratativas preliminares para realizar o negócio. Isso pouco importa para caracterizar o fato que gera o pagamento do ITBI. Somente após formalizada aquela vontade através de uma escritura pública é que surge para a lei a obrigação tributária.

Até a última sexta-feira (26/08), este também era o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto. Mas agora tudo mudou.

Em julgamento levado ao plenário virtual na última semana, o STF decidiu por anular seu próprio entendimento, até então pacificado, sobre o momento em que deve ser pago o ITBI.

O Ministro Dias Toffoli argumentou que o Tribunal Pleno precisará se debruçar, com profundidade, a respeito do exato alcance das diversas situações em que se discute o marco temporal para exigência de ITBI, e que a anulação do entendimento até então vigente se fez necessária porque não existe uma decisão que se aplique de modo uniforme a todos estes cenários.

Isto quer dizer que no julgamento que está por vir, a análise deste processo, em particular, obrigará a Suprema Corte a reexaminar o tema em um contexto geral, sobre qual é o momento em que ocorre a incidência de ITBI e que cria o direito subjetivo do Município de exigir do Contribuinte o seu pagamento.

Este novo julgamento, porém, ainda não tem data para ocorrer.

O problema é que até que ocorra um julgamento final sobre a questão, com esta decisão do STF, voltam a valer as leis municipais que determinam o recolhimento do ITBI antes do registro, antes mesmo da escritura, pois a maioria dos municípios tenta exigir que o pagamento (de 2% a 3% sobre o valor venal do imóvel) seja feito quando da assinatura do mero termo de compromisso de compra e venda, onerando indevidamente o comprador do imóvel que ainda nem existe, muitas das vezes.

No entanto, parece-nos cristalino que eventual decisão do STF que mantenha e possibilite o recolhimento do ITBI indevidamente antes do registro da efetiva transmissão, violará frontalmente a hipótese de incidência tributária prevista na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, prejudicando enormemente o contribuinte.

Marluzi Andrea Costa Barros e Bruna Jatczak são advogadas da SiqueiraCastro.