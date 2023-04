Surfe: última etapa do Tivoli Triple Crown tem 'revanche' entre Bino Lopes e Fabrício Bulhões

A definição dos nove surfistas campeões do Tivoli Triple Crown já tem data marcada. A terceira e última prova do circuito acontecerá de 28 a 30 de abril, na Praia da Catinguiba, na Praia do Forte, litoral de Mata de São João. Entre os profissionais, a principal disputa está entre Bino Lopes e Fabrício Bulhões, empatados na liderança do ranking.

O Tivoli Triple Crown também pontua para o Circuito Baiano de Surfe e distribui R$ 10 mil por etapa para os profissionais. Lopes venceu a primeira prova e Bulhões foi o segundo colocado. Na etapa seguinte, eles inverteram as posições. Bruno Galini, Erick Moraes e Ayrton Dylan correm por fora.

Além da disputa profissional, mais oito títulos do circuito serão definidos, nas categorias feminino, local, sub-18, sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 e sub-8.

As inscrições para participar da prova de encerramento estão abertas e são feitas através deste link (clique aqui). Somente a categoria sub-8 não tem mais vagas.