Surfista bicampeão brasileiro morre em torneio no Rio de Janeiro

Bicampeão brasileiro de surfe, Leo Neves morreu durante um torneio em Saquarema, no Rio de Janeiro, no último domingo (24). O carioca teve um mal-estar enquanto competia em uma prova na praia de Itaúna e acabou se afogando. Leo chegou a ser resgatado e passou por tentativas de reanimação, mas não funcionaram.

O surfista foi o vencedor do SuperSurf, principal torneio nacional da modalidade, duas vezes, nos anos de 2002 e 2003. Durante 15 anos, disputou o Qualifying Series e, em duas temporadas, participou da elite do esporte, no Championship Tour. Atualmente, trabalhava como treinador em Saquarema.