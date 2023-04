Surfista brasileiro dá soco na cabeça de atleta americana; vídeo

Uma surfista americana foi agredida por um brasileiro com um soco dentro da água em uma praia de Bali, na Indonésia. O vídeo com imagens do ataque, que continuou em terra na sequência, foi postado pela própria Sara Taylor na quarta-feira (5). A atleta pediu ajuda aos seguidores para identificar o agressor, que logo foi apontado como o capixaba João Paulo Azevedo.

Segundo a revista de surf australiana Stab, a confusão começou após uma disputa por ondas. O registro em vídeo mostra a americana ao rabear um amigo de Azevedo - ou seja, entrar na frente e impedir outro surfista de descer a onda. Logo em seguida, um homem sem camisa se aproxima e desfere um soco contra a cabeça de Sara.

Após o ato violento no mar, a confusão continuou na praia. Os agressores tentaram impedir que um acompanhante da americana - identificado como Charlie McHarg - filmasse a briga, e tentaram acertar a surfista mais uma vez.

"Depois de surfar a minha primeira onda, o amigo do cara me deu um soco na cabeça. Depois de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie na praia por filmá-lo. Isso é loucura. Alguém sabe quem são?", escreveu Taylor, em inglês.