Surfista Fabrício Bulhões vence segunda etapa do Tivoli Triple Crown

O surfista Fabrício Bulhões foi o vencedor da segunda etapa do Tivoli Triple Crown, circuito disputado nas ondas da Praia da Catinguiba, na Praia do Forte, no último sábado (11) e que também pontua para o Campeonato Baiano de surfe em nove categorias.

Com uma virada espetacular nos segundos finais, o ilheense garantiu o título e deixou o vencedor da primeira etapa, Bino Lopes, em segundo. Raphael Guerreiro terminou em terceiro, e Rafael Pedreira, em quarto. Agora, Bulhões e Lopes dividem a liderança dos rankings do Tivoli Triple Crown e do Baiano.

A bateria decisiva parecia já estar definida para Bino Lopes, que vencia com pontuação de 12,25. Porém, nos segundos finais Fabricio Bulhões, que precisava somar 5,60 para vencer, achou uma onda e fez 5,90. “Tinha falado que vim para cá em busca do título e deu tudo certo. Tô muito feliz. Acreditei que podia virar e a onda veio no final. Agora é partir para a última prova com tudo mesmo sabendo que não vai ser fácil. Tem Bino que é um grande surfista, é experiente e é local, além de outros concorrentes”, celebrou o campeão.

Na categoria feminina, Tamires Tochinne superou Catarina Lorenzo na final e foi a campeã.

O Tivoli Triple Crown terá a terceira e última etapa nos dias 28, 29 e 30 de abril, no mesmo local.

Confira os resultados de todas as categorias:



Profissional

1) Fabrício Bulhões

2) Bino Lopes

3) Gabriel Guerreiro

4) Rafael Pereira



Feminino

1) Tamires Tochinne

2) Catarina Lorenzo

3) Isabelle Mello

4) Laine Silva



Sub-18

1) Gabriel Guerreiro

2) Ryan Fadul

3) Bryan Pessoa

4) Gonçalo Chipinha



Local

1) Pedro Guerreiro

2) Davi Mira

3) Juan Pablo

4) Felipe Guerreiro



Sub-16

1) Bernardo Bicalho

2) Felipe Guerreiro

3) Isaac Lorente

4) Miguel Cerqueira



Sub-14

1) Bernardo Bicalho

2) João Jesus

3) Davi Bastos

4) Yan Rodrigues



Sub-12

1) João Jesus

2) Rafa Galeno

3) Numa Lyori

4) Miguel Becker



Sub-10

1) João Jesus

2) Rafa Galeno

3) João Gabriel

4) Davi Luca



Sub-8

1) Gabriel Brito

2) Francisco Modesto

3) Maria Suella

4) Sofia Vitória