Surfista pega onda em 'caverna' na África: 'Limite da estupidez'

Os surfistas Koa Smith e Sam Potter viveram uma verdadeira aventura: pegaram onda em uma 'caverna' - que, geologicamente, é na verdade uma fenda - esculpida no mar da África do Sul. O local fica em Transkei e é conhecido como Hole in the Wall (buraco na parede).

A façanha foi filmada pela dupla e chamou a atenção pelo alto grau de risco e adrenalina. "Esse tipo de coisa é divertido", diz Koa, que é personagem da série The Ultimate Surfer, reality show que tem Kelly Slater como consultor e correspondente especial.

"É possível, mas também é muito arriscado, e estamos longe para receber qualquer ajuda. É uma daquelas coisas que uma linha tênue separa de ser uma verdadeira estupidez", completou.

O vídeo foi postado no YouTube do canal The Smith Brothers, comandado por Koa e seus irmãos, e já tem mais de 140 mil visualizações. Nas imagens, Koa e Sam ultrapassam o arco remando, e em seguida, ficam à espera das ondas para atravessar a fenda.

Veja a façanha (a partir de 6min20):