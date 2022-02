Surpresa do Baianão, Barcelona é o dono da melhor defesa do estadual

Estreante no Campeonato Baiano, o Barcelona de Ilhéus segue fazendo bonito. Nesta quarta-feira (9), a Onça venceu o Bahia, por 1x0, no primeiro encontro entre as equipes na história. O gol foi marcado pelo lateral Arnold, ainda no primeiro tempo do jogo na Fonte Nova.

O resultado consolidou o Barcelona no G4 do Baianão. O time agora soma 10 pontos e está na terceira colocação. Um dos pilares para a boa campanha está no sistema defensivo. O Barça levou apenas um gol nos cinco jogos que disputou até aqui.

O bom desempenho faz da equipe o dono do melhor sistema defensivo do campeonato. Apenas o Vitória, quando venceu por 1x0, na Arena Cajueiro, conseguiu balançar as redes do time de Ilhéus.

O próximo compromisso do Barcelona será no domingo (20), contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, mas com mando de campo do Barça.