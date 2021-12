Surto de covid-19 faz 15ª partida ser adiada no Campeonato Inglês

A partida entre Arsenal e Wolverhampton, da 20ª rodada do Campeonato Inglês, prevista para terça-feira (28), foi adiada devido aos casos de covid 19 que afetam a equipe comandada pelo técnico português Bruno Lage. Este é o 15º jogo adiado somente no mês de dezembro.

"Os numerosos casos positivos detectados em testes para covid 19 e ferimentos levaram a direção do Wolverhampton a pedir o adiamento do jogo", disse o clube em um comunicado.

Posteriormente, uma nota da Premier League confirmou a "aceitação do pedido de adiamento porque o Wolverhampton Wanderers não tem o número necessário de jogadores disponíveis para a partida (treze jogadores de campo e um goleiro)".

O Arsenal, por sua vez, também oficializou o cancelamento do duelo. "Lamentamos anunciar que nosso jogo da Premier League contra os Wolves na terça-feira, 28 de dezembro, foi adiado devido ao fato de vários membros do esquadrão terem dado positivo no teste para covid-19. Esta partida será remarcada em seu devido tempo. Bilhetes e pacotes de hospitalidade adquiridos para esta partida serão válidos para a data remarcada."

Esta suspensão junta-se à do encontro entre o Leeds United e Aston Villa, também marcado para terça-feira (28), devido aos casos positivos que afetam a equipe do técnico argentino Marcelo Bielsa.