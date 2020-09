Surto de covid-19 no Flamengo aumenta: time já soma 13 casos

O número de casos de covid-19 no Flamengo não para de aumentar. Nesta quarta-feira (23), o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Renê e o goleiro Gabriel Batista, além do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, testaram positivo para o coronavírus. Com o quarteto, o rubro-negro chega a 13 infectados na delegação que viajou ao Equador, para os jogos contra contra Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil.

Segundo o jornal O Dia, Rodrigo Caio e Renê ainda aguardam a contraprova. Os dois foram titulares na vitória do Fla sobre o Barcelona, por 2x1, na última terça-feira (22). De acordo com o Extra, o zagueiro tinha recebido resultado inconclusivo antes da partida e, na contraprova, veio foi negativo. Depois, testou positivo. Caso parecido com o de Marcos Braz, que também teve contraprova negativa no Equador.

Se a contaminação de Rodrigo Caio e Renê for confirmada, o clube terá 10 desfalques no elenco. Além dos dois e de Gabriel Batista, já tinham testado positivo na passagem do Flamengo pelo Equador os jogadores Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego, Vitinho, Bruno Henrique e Michael. Os sete diagnosticados anteriormente não participaram do confronto contra o Barcelona.

Os novos exames foram feitos no Aeroporto do Galeão, nesta quarta-feira (23), após o desembarque da delegação no retorno do Equador. A tendência é que o número de casos siga em crescimento. O zagueiro Thuler, por exemplo, testou negativo, mas apresenta sintomas, segundo o jornal O Globo.

Além dos jogadores e de Marcos Braz, já tinham testado positivo para covid-19 no clube Márcio Tanure, chefe do departamento médico, e o ex-zagueiro Juan, membro do departamento de futebol.

O Flamengo tenta o adiamento da partida contra o Palmeiras, que está marcada para o domingo (27), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. A equipe paulista não concorda com o pedido.

A lista completa dos que testaram positivo: