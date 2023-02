Susana Vieira desabafa sobre mudança na rotina após descoberta de câncer 

Susana Vieira fez um desabafo sobre os cuidados com a saúde desde que foi diagnosticada com quadro de uma leucemia, em 2015. A doença, que não possui cura, provocou mudanças na rotina da atriz de 80 anos, principalmente durante a pandemia.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, a artista da Globo afirmou que não costuma mais frequentar festas, eventos e até mesmo idas ao teatro, se for para ficar na parte de plateia, por temer uma piora que cause seu retorno à quimioterapia.

"É muito chato porque eu não vou mais pra nenhum lugar fechado, casamento, festa fechada, o único lugar fechado que eu fico é no teatro. Eu faço fila pra dar autógrafo, mas só que hoje em dia é a porr* do celular, o seflie, e a pessoa não gostou', explicou Susana Vieira.

Susana Vieira foi diagnosticada com Leucemia Linfocítica Crônica (LLC), doença que ocorre quando as células que fazem parte da defesa do organismo humano, passam a se multiplicar de forma descontrolada e deixam de executar suas funções.