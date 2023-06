Susana Vieira diz que deixou de gostar de garotões: 'Passei de 25 para 50 anos'

A atriz Susana Vieira, de 80 anos, disse que deixou de se interessar por jovens. A artista viveu romances com garotões, mas diz preferir os "jovens" acima de 50 anos.

"Deixei de gostar de gente jovem, garoto. Gente jovem, só para mexer no computador da gente (risos). Só para essa parte de eletrônica... Aí eu falei assim: 'vou começar a me interessar por pessoas mais velhas, que já fez 50 anos'. Passei de 25 para 50 anos, vou dobrando...", disse ela, em entrevista ao podcast "´PodPeople".

A atriz reclamou da postura dos homens dessa faixa etária. "Menina, que desespero. Que homens chatos, que gente mesquinha, como o homem está mesquinho em tudo: no amor, no afeto, no carinho, no horário, no dinheiro...", desabafou.