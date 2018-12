Susana Vieira revela que já transou com desconhecido em avião

A atriz Susana Vieira revelou durante o "Lady Night", de Tatá Werneck, que já transou durante uma gravação de novela da Globo. A entrevista será exibida na edição que vai ao ar nesta segunda-feira (3), no Multishow. "Estúdio não, mas sim em externa. São 12 horas de externa", revelou.

Susana também revelou, ainda no tema, que já transou em um banheiro de avião. "Já. De Paris para o Rio de Janeiro. Só que a pessoa saltou em São Paulo. Fiquei apaixonada", contou, explicando que conheceu o homem na própria viagem. "Conheci no voo. Tipo primeira classe, no tempo que tinha primeira classe, era uma pessoa muito bem vestida, tinha pasta, cartão. Quando você vê tá acontecendo e ninguém percebe".

A atriz compartilhou ainda que uma sessão de cinema acompanhada "foi a primeira vez que tive contato com sexo masculino in loco. Aquela mão e tal, foi a primeira vez que eu senti uma coisa verdadeira, excitada dentro de uma calça jeans".

Susana, que tem 76 anos, contou que não gosta de informar a idade porque atrapalha na paquera. "Eu não gosto de falar porque depois eu não arrumo homem. Como gosto de homem mais novo, eles ficam: 'Ai, vou pegar uma velha'. Não sou. Vou explicar: eu faço musculação, esteira, tenho corpo muito do bem feito debaixo da roupa", garantiu.

Em outros temas, Susana falou sobre sua experiência apresentando o Vídeo Show. "Eu amei fazer aquilo. Eu tinha que me conter, ser eu e não ser. Lá era eu, comedida, era um programa de meio-dia, ao vivo, e era um programa específico, tem que elogiar alguém que você não gosta e acha ruim (como) ator: 'Ai, que amor que ele está, né, Otaviano? (Costa, também apresentador)? Que lindo'", alfinetou.

Assídua nas novelas da Globo, ela afirmou que nunca recusou um papel. "A pessoa fala: 'Fui convidada para fazer tal novela'. Mentira, a Globo te chama, te escala. A pessoa ligou e eu já estou na Globo para experimentar figurino. Eu normalmente faço que o personagem aumente se for pequeno. Não vim para brincar. Posso não abrir a boca, também não vou tirar a roupa, mas sempre fui muito agraciada".

Susana relembrou a novela "Senhora do Destino" e acabou cometendo uma gafe, errando o nome de Carolina Dieckmann. "Mandar um beijinho para a Carolina Dias. Mais outra que vai me odiar", riu, ao notar que tinha trocado o nome da colega.

Susana ainda deu um selinho em Tatá Werneck.

(Foto: Divulgação)