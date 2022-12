Susana Vieira volta a desfilar no carnaval aos 80 anos

A atriz Susana Vieira, 80 anos, estará de volta ao carnaval do Rio de Janeiro (RJ), em 2023. Foram quatro anos longe da Sapucaí. Segundo o colunista Léo Dias, a atriz desfilará novamente pela escola de samba Acadêmicos da Grande Rio, campeã do carnaval carioca de 2022.

“Voltei! Aqui é o meu lugar, estou trabalhando junto com a feiticeira, mas eu vou sair na escola. Linda, maravilhosa, octogenária, mas viva e feliz, voltei para minha família, minha família Grande Rio”, disse a atriz ao colunista.

Susana teve covid-19 este ano e por recomendação médica não poderá fazer o desfile a pé, para poupar os pulmões. Desta vez, ela vai aparecer na avenida em carro alegórico sozinha, com uma varanda baixa.

Susana desfila pela Grande Rio há 30 anos, mas não participou dos últimos quatro desfiles. Ela explicou que em uma das edições teve um desentendimento com alguém da equipe e, por isso, desistiu de participar. Em outra ocasião estava com covid-19 e houve as interrupções do carnaval por conta da pandemia.