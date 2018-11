Sushi: onze lugares onde você pode comer com fartura

Você é amante da culinária japonesa? Não pode pensar em sushis, sashimis, temakis e afins que já vai ficando com água na boca? Então se prepare: fizemos um listão com 10 lugares onde você pode se fartar. Todos são rodízio ou bufê livre. Aproveite!

Takê

O Takê tem 84 opções disponíveis no menu do rodízio

(Foto: Reprodução/Instagram @takerest)

Um dos mais famosos e tradicionais restaurantes de Salvador que servem rodízio de comida japonesa. São 84 opções no menu degustação, entre sushis, sashimis, pratos quentes, temakis e sobremesas.

Há desde os clássicos Philadelfia e Califórnia até o especial Carla Cristina Maki (enrolado de couve manteiga com salmão, pimentas rubras e redução de mostarda dijon).

O rodízio rola todos os dias no almoço (das 12h às 15h) e no jantar (a partir das 18h30), exceto no sábado durante o almoço. Já no domingo é sem pausa, de 12h às 23h.

Custa R$ 89 (de segunda a sexta no almoço, sendo datas não-comemorativas) e R$ 99 (todos os dias nos jantares e almoço de domingo).

Fica na Rua Morro da Paciência, 3864, Rio Vermelho. Tel.: 71 3332-6062 ou 71 3332-6784. Instagram: @takerest. Facebook: /takerestoficial.

Gattai

Shake couve é uma das comidas do Gattai Restaurante

(Foto: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO)

Localizado no Espaço Gourmet do Salvador Shopping, tem cerca de 40 opções para o cliente escolher. A única comida limitada é o sashimi - só pode 10 lâminas por pessoa.

De resto, há ceviche, shake couve, hot roll, entre outros. Tudo é feito na hora. O rodízio rola de domingo a terça-feira (exceto datas comemorativas e vésperas de feriados), a partir das 19h, por R$ 99.

Tel.: 71 3022-8886. Instagram: @gattairestaurante e e Facebook: /gattairestaurante

Martim Pescador

Martim Pescador tem mais de 60 opções no menu de rodízio

(Foto: Reprodução/Instagram @martim_pescador)

As duas unidades do restaurante oferecem rodízio no jantar, das 18h às 00h, em todos os dias da semana. Por R$ 94,90, estão incluídas mais de 60 opções, como nirá, salmão skin, sashimis e até sobremesas, como o hot goiaba. O favorito dos clientes é o ceviche.

Está na Rua das Hortênsias, 246, Pituba. Tel.: 71 3354-9698; e na Associação Atlética da Bahia - R. César Zama, 316, Barra. Tel.: 71 3267-2862. Instagram: @martim_pescador e Facebook: /martimpescadorsalvador.

Ko Phai

No Ko Phai, há comida japonesa, tailandesa e indiana

(Foto: Divulgação)

Não só há a tradicional comida japonesa, como também a tailandesa e a indiana. Por lá, o rodízio rola tanto no almoço (R$ 79,90) quanto no jantar (R$ 89,90).

O espaço, do chef Vinicius Figueira, funciona de terça a quinta-feira, das 18h às 23h30; sexta e sábado, das 12h às 15h30 e das 18h às 00h; e domingo, das 12h às 15h30 e das 18h às 23h30.

Fica na Rua Bartholomeu de Gusmão, 140, Rio Vermelho. Tel.: 71 3013-8181. Instagram: @ko__phai.

Yoko Sushi

O Yoko tem várias opções de sushis e sashimis

(Foto: Reprodução/Instagram @yoko.sushi)

No cardápio, há opções como poke, carpaccio de salmão e filé com shimeji, além de uma variedade de sushis, sashimis e temakis. Para os fãs de doces, há sobremesas como hot banana com doce de leite e brownie com sorvete.

O rodízio do restaurante funciona todos os dias, das 18h às 23h, pelo valor de R$ 89,90. O espaço está instalado na Rua Novo Horizonte, 69, no Acupe de Brotas (dentro da Chácara Gourmet). Instagram: @yoko.sushi e Facebook: /deliveryoko. Tel.: 3276-5860.

Suan Loun

No Suan Loun, há bufê livre

(Foto: Reprodução/Facebook /suanloun)

O restaurante tem bufê livre - ou seja, o cliente pode repetir quantas vezes quiser. Há opções como makimonos, ceviche, yakisoba e frango xadrez.

De segunda a sexta-feira (em datas não comemorativas) no almoço, custa R$ 30 se o cliente for apenas na culinária chinesa ou R$ 50 se ele quiser também a japonesa. Já durante o jantar e nos almoços de sábado, domingo e datas comemorativas, o valor fica único, de R$ 55.

De segunda a quinta, funciona de 11h30 às 15h e de 18h às 22h30. Nas sextas e sábados, é direto, das 11h às 23h30. E no domingo, até 22h30. Está localizado na Rua Airosa Galvão, 4, na Barra. Tel.: 71 3332-2222. Instagram: @suanloun e Facebook: /suanloun.

Sukiyaki

Sukiyaki é outro restaurante que oferece bufê livre

(Foto: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO)

Também é no esquema de bufê livre, com mais de 15 variedades de sushis, além de pratos quentes e frios. Há também grelhados, que o cliente pede na mesa.

Funciona de segunda-feira a sábado das 11h30 às 15h, e domingo, das 12h às 16h. Às sextas e sábados, abre também à noite, das 18h30 à 00h. O valor, para almoço ou jantar, é o mesmo: R$ 43,90. O restaurante está na Av. Oceânica, 3562, no Rio Vermelho.

Sushi Haack

No Sushi Haack, o rodízio rola de terça a quinta

(Foto: Reprodução/Instagram @sushihaack)

No cardápio do lugar já há alguns combinados pré-estabelecidos, como o Kumamoto Haack, de 40 peças, e a barca de salmão, de 20. Mas dá também para escolher seus sushis favoritos. Há temakis, rolinhos, sunomono, entre outros.

O rodízio rola de terça a quinta-feira (exceto datas comemorativas), das 17h às 22h, por R$ 89,90. O restaurante fica na Alameda Salerno, 49, no Itaigara. Tel.: 71 3036-3430. Instagram: @sushihaack e Facebook: /sushihaack.

Sushi Deli

Sushi Deli tem rodízio todos os dias, por R$ 83,90

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Instalado na Rua da Fonte do Boi, 16, Rio Vermelho, o espaço tem rodízio todos os dias, no almoço e no jantar. Por R$ 83,90, dá para comer yakisoba, grelhados e sushis como o Deli Maki, feito com salmão empanado e laminado, cream cheese e molho de ervas.

Há limitação para os sashimis: são seis fatias por cliente. Os horários vão de 11h30 às 15h e de 18h30 às 23h30. Tel.: 71 3334-2456.

Yokoyama

O Yokoyama tem dois tipos de rodízio: tradicional e especial

(Foto: Reprodução/Instagram @yokoyamasalvador)

No restaurante, há duas opções de rodízio: tradicional e especial. A diferença é que primeiro não vem com camarão, polvo, lula e ovas de peixe. Os ingredientes estão presentes na segunda versão, que sai pelo valor de R$ 79,90.

O tradicional varia de preço a depender da ocasião: almoço de segunda a sexta-feira custa R$ 49,90; jantar durante a semana R$ 59,90; e aos fins de semana, de dia ou à noite, R$ 69,90.

O lugar abre das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Tel.: 71 3346-1203. Fica na Rua Amazonas, 782, Pituba. Instagram: @yokoyamasalvador e Facebook: /yokoyamasalvador.

Mariposa

Há bufê livre em todas as unidades do Mariposa durante o almoço

(Foto: Reprodução/Instagram @mariposaapipema)

Nas unidades do Apipema, Boulevard 161, Mundo Plaza, shoppings da Bahia, Barra, Paralela e Salvador, há o bufê livre. Nele, o cliente pode escolher entre uma variedade de opções de comidas japonesas, como sushis e hot rolls, além de saladas, grelhados e pratos quentes.

Funciona sempre durante o almoço, das 11h30 às 15h. No local do Shopping da Bahia, custa R$ 39,90.