Suspeita de envenenar com bombons pode ter forjado agressão do ex

Presa por suspeita de ter enviado bombons envenenados para Lindaci Viegas Batista, no Rio de Janeiro, Susane Martins da Silva pode ter forjado provas contra o ex-namorado que tinha em comum com a vítima.

Mário Sérgio Gravital foi preso após ser enquadrado na Lei Maria da Penha depois que Susane o denunciou. O homem saiu da cadeia e, em seguida, reatou o relacionamento com Susane, mas foi preso novamente após as denúncias de ameaças à mulher.

No entanto, de acordo com o irmão de Mario Sérgio, Abilio Gratival, a mulher, que está presa, teria entrado em uma rede social do namorado e enviado mensagens em tom de ameaça para o perfil dela mesma. Com isso, Mario retornou à cadeia por ter, supostamente, descumprido uma medida protetiva.

"Alguns dias antes, o irmão do Mário Sérgio veio na unidade fazer um registro. Ele alega que Mário foi preso por falsas mensagens de Susane. Ela usou o Facebook dele para mandar mensagem para ela com ameaças. Ela levou essas mensagens para o judiciário e por isso ele foi preso", explicou o delegado Fábio Souza, em conversa ao Bom dia RJ, da Globo.

Abilio também revelou que o relacionamento entre Susane e Mario foi conturbado, principalmente após ela ver mensagens entre o ex-namorado e Lindaci. Com isso, Susane passou a procurar o endereço da vítima. Vale lembrar que Susane enviou ameaças à Lindaci pelas redes sociais, exibindo armas.