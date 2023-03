Suspeita de estelionato é presa com joias avaliadas em R$ 3,5 mil na Bahia

Joias avaliadas em R$ 3,5 mil foram recuperadas por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Jequié, no centro-sul baiano, na quinta-feira (2), naquela cidade. O material estava com uma suspeita de estelionato, presa em flagrante pela equipe policial.

O titular da DRFR/Jequié, delegado Nilo de Siqueira Neto, explicou que a mulher vinha sendo investigada por aplicar golpes naquela cidade. "Recebemos algumas denúncias de estelionato, envolvendo depósitos bancários falsos para aquisição de produtos vendidos pelas redes sociais e iniciamos a apuração, que culminou nessa prisão", esclareceu.

De acordo com o registro, as peças em ouro haviam sido entregues a golpista, quando ela apresentou um comprovante de depósito falso. "A suspeita confessou o crime e declarou contar com duas comparsas, que também foram presas", acrescentou o delegado.

O material foi restituído ao proprietário, enquanto o trio permanece custodiado na unidade especializada, à disposição da Justiça. "Vamos prosseguir com a investigação", concluiu.