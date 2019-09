Suspeita de praticar furtos, mulher é flagrada por sistema de reconhecimento facial

Com passagens por furtos e mandado de prisão em aberto expedido pela 11ª Vara Criminal de Salvador, Rita Oliveira Soares, 39 anos, acabou flagrada, na tarde de sábado (21), pelo sistema de Reconhecimento Facial. Ela foi abordada e conduzida por policiais do 18° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Centro Histórico).

Rita passou em dos pontos monitorados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), quando a tecnologia alertou para uma semelhança de 98%. A mulher foi abordada, confessou ser a foragida da Justiça, mas estava sem documentos. Os militares seguiram o protocolo de atuação e a conduziram até a Central de Flagrantes.

Com apoios da Polinter e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi realizada a identificação e, em seguida, a Polícia Civil cumpriu o mandado em aberto. Com este flagrante o sistema alcançou a marca de 61 criminosos capturados.