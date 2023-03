Suspeita de roubo é presa em Salvador após ser flagrada por câmeras da SSP

Uma foragida da Justiça pelo crime de roubo foi presa nesta terça-feira (14), na capital, com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP. Com a captura, sobe para 741 o número de criminosos retirados das ruas.

Equipes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam informações do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) de que uma mulher passava próximo a um ponto de imagem da SSP.

Após ser alcançada com 90,73% de similaridade e conduzida para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), ela teve duas ordens judiciais expedidas pelas Vara De Execuções de Penas e Medidas Alternativas e da 4ª Vara Criminal, ambas de Salvador, confirmadas.

A tecnologia foi lançada pela secretaria em 2018, início do projeto Vídeo Polícia e está em a expansão para 77 cidades do estado.