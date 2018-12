Suspeito de assalto é preso no HGE após dizer que foi vítima de bala perdida

Um passageiro reagiu a um assalto e acabou matando o suspeito que tentou roubar um ônibus na noite da última segunda-feira (3), em Salvador. A tentativa de assalto aconteceu por volta das 18h30, na Avenida Suburbana, embaixo de um viaduto, sentido Baixa do Fiscal.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o coletivo foi abordado por dois suspeitos. Um passageiro, segundo testemunhas relataram à polícia, atirou nos assaltantes. Um deles, identificado como Leonardo dos Santos Gonçalves, 23, conseguiu fugir após ser atingido na perna esquerda. O outro saiu do veículo baleado e não resistiu. O passageiro que atirou não foi localizado pela polícia.

No momento do assalto, Leonardo dos Santos Gonçalves conseguiu fugir. O suspeito só foi identificado porque deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) junto com a mãe, alegando que estava na porta de casa no bairro do Uruguai quando foi atingido por uma bala perdida.

Os policiais foram investigar a denúncia de bala perdida e receberam a informação do assalto na Suburbana, com um suspeito morto e outro atingido. Ao checar os antecedentes criminais, os policiais averiguaram que Leonardo tem passagem por roubo, interrogaram o jovem no posto policial e descobriram a participação dele no assalto. Leonardo foi algemado e encaminhado para o Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos (Gerrc) da Polícia Civil.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier