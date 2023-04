Suspeito de assalto é retirado de carro e agredido pela população

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram um grupo de moradores do bairro Bom Juá agredindo um homem no final da tarde da última quinta-feira (13). Segundo testemunhas, o suspeito estava praticando assaltos na região e tentou roubar o carro de um motorista por app.

Nas imagens é possível ver pessoas com pedaços de madeira agredindo e retirando o suspeito de dentro do veículo. O motorista também sai e continua com as agressões, com ajuda de outros homens. O trânsito na região fica bloqueado.

A Polícia Militar informo ao CORREIO que uma equipe da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá) foi acionada para averiguar denúncia de homem que foi agredido. Ao chegar no local, os militares confirmaram o fato e encontraram o indivíduo ao solo, com ferimentos.

Os militares prestaram socorro encaminhando a vítima para uma unidade de saúde da região. Os estado de saúde dele não foi divulgado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.