Suspeito de atentado com 10 baleados em Tancredo Neves é preso

Um suspeito de envolvimento no atentado que deixou 10 pessoas baleadas, no bairro de Tancredo Neves, foi preso, na noite de quarta-feira (19). A prisão aconteceu em uma ação com equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).

Segundo a Polícia Civil, o homem de 26 anos integrava um grupo criminoso e foi localizado no bairro de Tancredo Neves. Ele estava com um mandado de prisão temporária em aberto. O atentado aconteceu no dia 3 de março.

A diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, explicou que a ação é resultado do trabalho investigativo realizado no Departamento. "Nosso principal objetivo é desarticular esses grupos criminosos e evitar novos ataques", afirmou Ribeiro.

De acordo com as investigações realizadas no DHPP, a ação criminosa que acabou com 10 pessoas baleadas em Tancredo Neves teria sido motivada pela disputa de território realizada por grupos rivais, naquela região de Salvador.