Suspeito de atingir policial civil em troca de tiros no Nordeste é preso

Um suspeito de balear um policial civil durante troca de tiros no Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi preso na quinta-feira (20). Ele também foi baleado, sendo atingido na região da perna. Outro suspeito conseguiu fugir, mas também estaria ferido.

A troca de tiros aconteceu em uma área conhecida como Campo do Arial. O policial foi ferido na região do braço e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não há detalhes sobre seu estado de saúde.

O agente é lotado na 28ª Delegacia (Nordeste de Amaralina) e realizava uma ação policial no bairro no momento do tiroteio.

Por conta do episódio, o o policiamento foi intensificado na região.