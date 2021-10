Suspeito de atropelar e matar torcedor de clube rival é preso

Um torcedor do Vila Nova, de 31 anos, foi preso suspeito de atropelar e matar um homem em Goiânia. O motivo do crime seria rivalidade entre torcidas organizadas. A vítima, Gabriel Inácio Itacarambi Gonçalves, de 26 anos, torcia para o Goiás.

A batida entre os dois aconteceu em 13 de agosto deste ano e foi flagrada por um vídeo de câmera de segurança. A Polícia Civil informou que o atropelamento aconteceu de forma intencional, e o suspeito usou o próprio veículo para o crime.

As investigações apontam que o motorista e a vítima já se conheciam e mantinham desavenças relacionadas às torcidas organizadas. Antes do crime, Gabriel teria sido monitorado por uma hora antes de ser atropelado. O jovem foi perseguido por aproximadamente 3 km por torcedores do Vila Nova, bateu contra um poste e morreu no local.

Após o crime, outros suspeitos que estavam com o preso desceram de outro veículo e chutaram a vítima e sua moto, abandonando o local sem prestar socorro.

"Alguns outros comparsas foram identificados e ainda faltar identificar alguns. Eles também estão sendo investigados e vamos ouvi-los", disse o delegado que investiga o caso, Marcos Gomes, ao G1.