Suspeito de atropelar torcedores em Salvador tem prisão preventiva decretada

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decretou na terça-feira (6) a prisão preventiva do suspeito de atropelar torcedores durante uma briga de organizadas de Vitória e Bahia em São Caetano, no domingo. Ele foi identificado na segunda-feira e está foragido.

Também ontem, a Justiça concedeu a liberdade provisória para os dois homens que foram presos no domingo por agressão a torcedores que já estavam caídos no chão. Ambos vão responder em liberdade por tentativa de homicídio e terão monitoramento eletrônico. Eles não têm passagens pela polícia.

Três pessoas ficaram feridas com mais gravida durante a briga generalizada, que aconteceu antes de um jogo do Vitória pela Série C, mas longe do estádio. Segundo a Polícia Civil, os grupos marcaram uma briga para o dia. Além dos presos, 52 pessoas foram conduzidas à delegacia.

"Três pessoas foram atropeladas, encontram-se hospitalizadas, graças a Deus sem risco de morte, mas o motorista será responsabilizado pela sua ação, penalmente, por tentativa de homicídio e muito provavelmente por omissão de socorro", disse o delegado Jorge Figueiredo na segunda. Não há confirmação se o motorista tem ligação com alguma torcida organizada. O carro foi apreendido e passou por perícia.

Major João Daniel, coordenador regional BTS, destacou que o conflito aconteceu longe do Barradão, onde o Vitória jogou, mas que a Polícia Militar tem criado estratégias para expandir o policiamento. "Essas informações que são colhidas pela inteligência faz com que a gente faça uma estratégia de policiamento, que foi realizada ontem e devido a ela chegamos rápido à situação. Mas há que se destacar que o local da ocorrência é bastante afastado do local onde foi o jogo. Eles às vezes verificam que determinados locais estão bem policiados e aí remarcam para outro local, tentando sair do foco da intensificação do policiamento. Mas como eu disse, viemos não somente intensificando o policiamento ao redor dos estádios, mas em toda região".

O episódio de violência aconteceu nas proximidades do Largo da Argeral, na Avenida Nestor Duarte, no bairro de São Caetano. Os golpes foram deferidos após os três torcedores terem sido atropelados por um carro, que deu ré em alta velocidade contra o grupo da Bamor, que estava em menor número no momento do confronto.