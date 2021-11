Suspeito de envolvimento em homicídio de jovem em São Cristóvão é preso

O suspeito do homicídio da jovem Jamile Sanches Araújo Miranda, de 18 anos, teve o mandado de prisão temporária cumprido na 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), na tarde desta terça-feira (9), ao se apresentar na companhia de advogados, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O homem é apontado como o autor do disparo que atingiu Jamile anos, na Rua da Adutora, no bairro São Cristóvão, em 27 de outubro.

A unidade especializada também cumpriu três mandados de busca e apreensão, na residência do suspeito e em outros endereços, no bairro de São Cristóvão, na última quarta-feira (3).

As investigações continuam, com o objetivo de identificar e prender outros envolvidos no crime. O investigado vai passar por exames de lesões e ficará à disposição da Justiça.