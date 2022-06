Suspeito de envolvimento em homicídio é morto em confronto com a polícia

Um homem de 23 anos foi morto em confronto com a polícia nesta quinta-feira (2), em São Cristovão. Ele é suspeito de envolvimento na morte de Jamile Sanches Araújo Miranda, ocorrida em outubro de 2021, quando deixava uma amiga em casa. Crack, maconha e um revólver calibre 38 foram apreendidos com ele.

Paulo Henrique Silva de Ataíde foi atingido durante uma troca de tiros após ser localizado por policiais do Grupo de Capturas do DHPP e da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), e não resistiu aos ferimentos.

As equipes realizavam incursões na região para levantar informações sobre as mortes de duas mulheres, cujos corpos foram encontrados dentro de um saco, na região de Iolanda Pires, na manhã de hoje, com perfurações provocadas por arma de fogo.

“Apuramos que a motivação do duplo homicídio pode ter relação com o tráfico de drogas e que os suspeitos integram um grupo criminoso com atuação na localidade do Planeta dos Macacos”, informou a coordenadora da 1ª DT/Atlântico, delegada Pilly Dantas, acrescentando que quando a equipe chegou no local se deparou com dez homens armados, sendo um deles Paulo Henrique, que morreu durante o confronto.

Outros dois adolescentes que estavam no grupo que atirou contra os policiais foram apreendidos com um simulacro de arma de fogo e encaminhados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).