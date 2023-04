Suspeito de estuprar prima de 7 anos é preso no interior da Bahia

A Polícia Civil cumpriu, na quinta-feira (27), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 28 anos, suspeito de estupro de vulnerável. A determinação judicial havia sido expedida apenas três dias antes, pela Vara de Jurisdição Plena de Capim Grosso, e foi cumprida em um povoado de Quixabeira, no centro-norte da Bahia.



As investigações começaram quando foi registrado um boletim de ocorrência apontando que uma criança de 7 anos havia sido abusada. Os policiais conseguiram reunir provas de que o primo da vítima foi o autor do crime, o que resultou na solicitação de sua prisão preventiva.

O suspeito foi apresentado na sede da 16ª Coorpin, passou pelo exame de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário.