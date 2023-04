Suspeito de furtar celulares é preso em flagrante na Micareta de Feira

Um homem foi preso em flagrante depois de furtar três celulares na Micareta de Feira de Santana, na madrugada deste sábado (22), informou a polícia. Ele vai responder por furto qualificado.

Uma equipe disfarçada do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) monitorou a movimentação do suspeito, conseguindo prendê-lo no momento do crime. Com o homem, foram encontrados três smartphones, incluindo um iPhone 13 Pro Max.

"Em depoimento ele confessou que os aparelhos eram subtraídos dos foliões. Destaco também a importância do registro da ocorrência, pois apenas a proprietária do IPhone que havia feito boletim de ocorrência", explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

O suspeito foi encaminhado para a cerceragem do Complexo de Delegacias de Feira de Santana, onde está custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Os celulares estão na unidade policial e serão devolvidos aos seus proprietários diante da apresentação de nota fiscal.