Suspeito de homicídio enviou bolo ao ator Jeff Machado três dias antes do crime

Três dias antes de sua morte, Jeff Machado publicou em uma rede social um agradecimento por um presente enviado pelo então amigo Bruno Rodrigues, que mandou um bolo para o ator. Atualente, Rodrigues está foragido e é acusado de ter dopado e matado Jeff. O corpo do ator foi encontrado no dia 22 de maio em um baú concretado a dois metros de profunidade, no Rio de Janeiro.

No Facebook, Jeff escreveu no dia 20 de janeiro de 2023 marcando o perfil do "grande amigo" Bruno Larrubia, como Bruno Rodrigues se identificava na rede social: "Obrigado, meu grande amigo Bruno Larrubia, pelo delicioso bolo da Boleria Love Sugar. Gratidão!" Jeff havia completado 44 anos no dia anterior. Conforme investigação em curso, Jeff foi assassinado no dia 23 de janeiro.

A conclusão da polícia é de que o ator foi morto na própria casa ocorreu a partir dos depoimentos dos suspeitos e de testemunhas, além de informações de telefonia dos envolvidos. De acordo com a polícia, Rodrigues premeditou o crime.

O sonho de Jeff em deslanchar na carreira artística foi usado contra ele para que Bruno e Jeander Vinícius Braga pudesse obter ganho fácil, segundo os policiais. Sem parentes na cidade e vivendo em um lugar afastado, Jeff foi considerado uma “vítima perfeita”, de acordo com o cruzamento de dados da polícia.

Bruno de Souza Rodrigues trabalhou na Globo até 2018, quando foi demitido pela empresa. Em nota, a TV Globo informou que forneceu à polícia os detalhes do desligamento.

Os investigadores afirmam que Bruno se passou pela vítima para alugar uma kitnet em Campo Grande, na Zona Oeste. O local foi usado para ocultar o corpo.